Surpriză uriașă în Liga 1: Craiova a pierdut primul meci din acest sezon

Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 23:24
Jucătorii de la Universitatea Craiova. Foto: Facebook / Universitatea Craiova

Formația Oțelul Galați a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

Golul a fost marcat de Lameira, în minutul 44.

Pe final, în minutul 90, de la Oțelul a fost eliminat Iacob.

Oțelul Galați: Dur Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Pedro Nuno (Chira ’79) – F. Ferreira, Lameira (Murria ’84), Joao Paulo – D. Sandu (Neicu ’56), F. Patrick (Araujo ’78), Andrezinho (Rus ’84). Antrenor: Laszlo Balint.

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora (Houri ’75), D. Matei (Rădulescu ’68), T. Băluță (Mekvabishvili ’82), Cicâldău (Teles ’82), Bancu – Etim (Baiaram ’68), Nsimba. Antrenor: Mirel Rădoi.

Cartonașe galbene: Lameira ’26, Iacob ’32, ’90 / Băluță ’20, Matei ’23, Etim ’26, Cicâldău ‘69

Cartonaș roșu: Iacob ‘90

Arbitri: Horațiu Feșnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei – Lucian Rusandu

Arbitri VAR: Cătălin Popa, Romică Bîrdeş

Observatori: Andrei Ioniță, Dan Potocianu

