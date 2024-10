Costel Gâlcă, gata de duelul cu Oțelul Galați: ”Tactic trebuie să stăm foarte bine”

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Constantin Gâlcă, a declarat,vineri, într-o conferinţă de presă, că adversara din etapa a 12-a a Superligii de fotbal, Oţelul Galaţi, este o echipă agresivă, care joacă de la egal la egal cu orice competitoare.

"Cunoaştem Oţelul Galaţi, e o echipă cu intensitate, cu agresivitate, care a jucat de la egal la egal toate meciurile şi şi-a impus acest joc. Şi în Giuleşti au fost foarte aproape să câştige. Şi noi trebuie să fim la o anumită intensitate, să avem agresivitate ca echipă, să fim compacţi, să nu lăsăm spaţii. La fiecare meci ne creăm ocazii, dar îmi doresc să le şi finalizăm. În primul rând tactic trebuie să stăm foarte bine, pentru că Oţelul este o echipă care caută spaţiu, vine cu foarte multe mingi în careu şi aici câştigă. Sper să găsim spaţiile necesare să ajungem la poarta lor cât mai repede, să verticalizăm mult mai repede", a declarat Gâlcă.

Tehnicianul echipei craiovene a avut cuvinte de laudă pentru jucătorii săi care au reuşit să câştige partida cu Unirea Slobozia cu 3-0, deşi şi-ar fi dorit un scor mai mare.

"Era foarte important să câştigăm meciul cu Unirea Slobozia având în vedere că nu câştigasem de patru meciuri. Mi-aş fi dorit să marcăm mult mai mult, dar până la urmă a fost o victorie, am câştigat cu 3-0, jucătorii au intrat foarte hotărâţi în meci. Nu a fost o partidă extraordinară ca joc per total, dar am avut o organizare mult mai bună şi nu am primit gol, ceea ce este foarte important pentru mine şi pentru echipă", a mai spus Constantin Gâlcă.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni formaţia Oţelul Galaţi, în deplasare, sâmbătă, de la ora 21:30, într-un meci din cadrul etapei a 12-a a Superligii.

