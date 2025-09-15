Cel mai bun jucător al Craiovei, refuzat de Dinamo. Câinii au ratat un superatacant

Universitatea Craiova are un start de sezon de vis: e lider autoritar în Liga 1, iar în Europa s-au calificat în premieră în faza principală a unei competiții, respectiv Conference League.

Unul dintre marile atuuri ale Craiovei în acest start de sezon este evoluția foarte bună a jucătorilor nou-transferați. Unul dintre ei este Steven Nsimba, atacant adus din ligile inferioare din Franța, care impresionează la echipă.

Francezul putea ajunge însă la Dinamo. El a fost în discuții cu clubul din Ștefan cel Mare, dorind un salariu de 10.000 de euro, însă până la urmă nu a fost păstrat de Dinamo în lot.

„Nsimba a fost refuzat de Dinamo vara asta, înainte să fie luat de Universitatea. Oamenii de la Craiova cu care am discutat spun că Nsimba chiar își dăduse acordul să joace la Dinamo. Aștepta un semn din partea clubului, după ce a solicitat un salariu de 10.000 de euro pe lună. Dinamo nu l-a considerat o prioritate și l-a scăpat.

La câteva săptămâni distanță, a fost prezentat de Craiova, unde are un impact puternic: 7 goluri și două pase decisive în 11 apariții”, a postat jurnalistul Emanuel Roșu.

