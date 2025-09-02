Craiova a mai reușit un transfer. Monday, prezentat într-o zi de marți

Marti, 02 Septembrie 2025, ora 21:43
Monday Etim a semnat cu Universitatea Craiova. Foto: Facebook / Universitatea Craiova
Universitatea Craiova a mai bifat un transfer. După Adrian Rus, oltenii l-au mai prezentat azi și pe Monday Etim. Ironic, deși numele lui înseamnă „luni”, el a fost prezentat într-o zi de marți.
”Bun venit la Știința, Monday Etim! Universitatea Craiova își întărește compartimentul ofensiv și l-a transferat astăzi pe Monday Etim, de la formația Hillerod.
Nigerianul în vârstă de 26 de ani a semnat cu Știința un contract valabil pe o perioadă de 3 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.
Noul nostru leu a evoluat în trecut la echipe precum Hillerod, Roskilde, Helsingør, Orange County și FC Toros. Succes în familia alb-albastră!”, au scris oltenii pe Facebook.
Atacantul lateral este cotat la 300.000 de euro pe Transfermarkt.
Craiova a mai făcut 13 transferuri în această vară
- Florin Ștefan - de la Sepsi
- Steven Nsimba - de la FC Aubagne, fără sumă de transfer
- Darius Fălcușan - 300.000 de euro, de la Empoli U23
- Assad Al-Hamlawy - un milion de euro de la Slask Wroclaw
- Luca Băsceanu - un milion de euro de la Farul
- Oleksandr Romanchuk - 750.000 de euro de la Kryvbas
- Mihnea Rădulescu - 250.000 de euro de la Petrolul
- Nikola Stevanović - 100.000 de euro de la Oțelul
- David Maftei - 75.000 de euro de la Steaua
- Alexandru Crețu - de la Al-Wehda, fără sumă de transfer
- Samuel Teles - de la Oțelul, fără sumă de transfer
- Tudor Băluță - de la Slask Wroclaw, fără sumă de transfer
- Pavlo Isenko - de la Vorskla Poltava
