Craiova a mai reușit un transfer. Monday, prezentat într-o zi de marți

Universitatea Craiova a mai bifat un transfer. După Adrian Rus, oltenii l-au mai prezentat azi și pe Monday Etim. Ironic, deși numele lui înseamnă „luni”, el a fost prezentat într-o zi de marți.

”Bun venit la Știința, Monday Etim! Universitatea Craiova își întărește compartimentul ofensiv și l-a transferat astăzi pe Monday Etim, de la formația Hillerod.

Nigerianul în vârstă de 26 de ani a semnat cu Știința un contract valabil pe o perioadă de 3 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Noul nostru leu a evoluat în trecut la echipe precum Hillerod, Roskilde, Helsingør, Orange County și FC Toros. Succes în familia alb-albastră!”, au scris oltenii pe Facebook.

Atacantul lateral este cotat la 300.000 de euro pe Transfermarkt.

Craiova a mai făcut 13 transferuri în această vară

Florin Ștefan - de la Sepsi

Steven Nsimba - de la FC Aubagne, fără sumă de transfer

Darius Fălcușan - 300.000 de euro, de la Empoli U23

Assad Al-Hamlawy - un milion de euro de la Slask Wroclaw

Luca Băsceanu - un milion de euro de la Farul

Oleksandr Romanchuk - 750.000 de euro de la Kryvbas

Mihnea Rădulescu - 250.000 de euro de la Petrolul

Nikola Stevanović - 100.000 de euro de la Oțelul

David Maftei - 75.000 de euro de la Steaua

Alexandru Crețu - de la Al-Wehda, fără sumă de transfer

Samuel Teles - de la Oțelul, fără sumă de transfer

Tudor Băluță - de la Slask Wroclaw, fără sumă de transfer

Pavlo Isenko - de la Vorskla Poltava

Ads