Craiova a mai reușit un transfer. Monday, prezentat într-o zi de marți

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 21:43
265 citiri
Craiova a mai reușit un transfer. Monday, prezentat într-o zi de marți
Monday Etim a semnat cu Universitatea Craiova. Foto: Facebook / Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a mai bifat un transfer. După Adrian Rus, oltenii l-au mai prezentat azi și pe Monday Etim. Ironic, deși numele lui înseamnă „luni”, el a fost prezentat într-o zi de marți.

”Bun venit la Știința, Monday Etim! Universitatea Craiova își întărește compartimentul ofensiv și l-a transferat astăzi pe Monday Etim, de la formația Hillerod.

Nigerianul în vârstă de 26 de ani a semnat cu Știința un contract valabil pe o perioadă de 3 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Noul nostru leu a evoluat în trecut la echipe precum Hillerod, Roskilde, Helsingør, Orange County și FC Toros. Succes în familia alb-albastră!”, au scris oltenii pe Facebook.

Atacantul lateral este cotat la 300.000 de euro pe Transfermarkt.

Craiova a mai făcut 13 transferuri în această vară

  • Florin Ștefan - de la Sepsi
  • Steven Nsimba - de la FC Aubagne, fără sumă de transfer
  • Darius Fălcușan - 300.000 de euro, de la Empoli U23
  • Assad Al-Hamlawy - un milion de euro de la Slask Wroclaw
  • Luca Băsceanu - un milion de euro de la Farul
  • Oleksandr Romanchuk - 750.000 de euro de la Kryvbas
  • Mihnea Rădulescu - 250.000 de euro de la Petrolul
  • Nikola Stevanović - 100.000 de euro de la Oțelul
  • David Maftei - 75.000 de euro de la Steaua
  • Alexandru Crețu - de la Al-Wehda, fără sumă de transfer
  • Samuel Teles - de la Oțelul, fără sumă de transfer
  • Tudor Băluță - de la Slask Wroclaw, fără sumă de transfer
  • Pavlo Isenko - de la Vorskla Poltava

Craiova a câștigat disputa cu FCSB pentru fotbalistul echipei naționale: „Bun venit la Știința”
Craiova a câștigat disputa cu FCSB pentru fotbalistul echipei naționale: „Bun venit la Știința”
Universitatea Craiova a ajuns, marți, la un acord cu internaționalul român Adrian Rus, iar acesta a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an. Noul fundaș central al Științei a...
„Convocarea la națională m-a luat prin surprindere”. Jucătorul care nu se aștepta să fie chemat de Mircea Lucescu la lot
„Convocarea la națională m-a luat prin surprindere”. Jucătorul care nu se aștepta să fie chemat de Mircea Lucescu la lot
Jucătorul Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), convocat în premieră la echipa națională de fotbal a României, a declarat, marți, într-un interviu, difuzat pe site-ul oficial al FRF, că...
#fotbal intern, #monday etim, #Universitatea Craiova, #transfer , #Craiova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Unde a plecat Vlad Chiriches, dupa ce Gigi Becali l-a anuntat ca nu va mai juca la FCSB
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Unde s-a dus vedeta care si-a inselat sotia in Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Craiova a mai reușit un transfer. Monday, prezentat într-o zi de marți
  2. S-a stabilit prima semifinalistă la US Open. A fost egalată performanța Serenei Williams
  3. Calificare la pas în circuitul WTA. Jucătoarea din România și-a spulberat adversara
  4. Doliu în lumea boxului. Născut în Ungaria, l-a înfruntat pe celebrul Muhammad Ali
  5. Decizie neașteptată a campioanei olimpice, după ce a efectuat testul de feminitate
  6. S-a aflat motivul demiterii lui Mircea Rednic: ”Jucătorii n-au mai văzut așa ceva”
  7. Gigi Becali a vorbit cu un medic în legătură cu Vlad Chiricheș: ”Poți să cazi dintr-un foc, pac pac, și gata”
  8. Craiova a câștigat disputa cu FCSB pentru fotbalistul echipei naționale: „Bun venit la Știința”
  9. „Convocarea la națională m-a luat prin surprindere”. Jucătorul care nu se aștepta să fie chemat de Mircea Lucescu la lot
  10. Transfer cu peripeții. A semnat cu Bayern Munchen, deși a fost trimis înapoi după ce a făcut vizita medicală

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 122 - Femeie păcălită de un...