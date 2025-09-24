Interdicție la transferuri timp de doi ani, pentru o echipă importantă din România BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 22:35
370 citiri
Interdicție la transferuri timp de doi ani, pentru o echipă importantă din România BREAKING NEWS
Imagine din timpul meciului CFR - UTA. FOTO Facebook Superliga

Clubul UTA Arad are interdicție la transferuri pentru trei perioade de mercato, conform datelor publicate pe site-ul FIFA.

Interdicția este valabilă din data de 23 septembrie.

Pe lista FIFA a cluburilor cu interdicții se află grupările din întreaga lume care se confruntă în prezent cu interdicții de înregistrare impuse de FIFA. Această listă include cluburile cărora li se interzice temporar înregistrarea de noi jucători din cauza diverselor încălcări, cum ar fi dispute financiare sau încălcări ale reglementărilor, se arată pe site-ul forului mondial.

Fiind un instrument esențial pentru federațiile membre, confederații, cluburi, jucători și agenți, lista FIFA cu interdicții de înregistrare contribuie la asigurarea transparenței și conformității în cadrul sportului, permițând părților interesate să fie informate cu privire la cluburile care nu au dreptul să semneze cu jucători noi în perioada de interdicție.

UTA Arad a anunțat, miercuri, venirea fundașului croat Marko Stolnik.

Transfer de răsunet la Steaua. E unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei
Transfer de răsunet la Steaua. E unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei
Adrian Aciobăniţei, component al naţionalei României, cu care a participat la Campionatul Mondial din aceste zile, este noul jucător al formaţiei Steaua Bucureşti, anunţă, marţi, clubul....
Amenzi uriașe pentru trei suporteri ai Rapidului. Ce au făcut la meciul cu Hermannstadt
Amenzi uriașe pentru trei suporteri ai Rapidului. Ce au făcut la meciul cu Hermannstadt
Jandarmeria Capitalei anunţă, duminică seară, că trei suporteri rapidişti au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi de 4300 de lei după ce au fost agresivi când au aflat că Rapid nu...
#fotbal intern, #UTA, #transfer , #transfer
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Scene cum rar vezi la Romania - Ungaria! Bataie intre ultrasii Craiovei si jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Jandarmii au intervenit după bătaia de la meciul România - Ungaria, sub ochii lui Răzvan Burleanu. Sancțiunile dictate
  2. Interdicție la transferuri timp de doi ani, pentru o echipă importantă din România BREAKING NEWS
  3. Cum s-a terminat România - Ungaria, după ce ultrașii au intrat pe teren. Echipa calificată la Euro 2026
  4. Dinamo e ”groggy” în Liga Campionilor. Cum s-a terminat meciul cu super-campioana Ungariei
  5. Haos la meciul România - Ungaria, decisiv pentru calificarea la Euro. Maghiarii au fugit la vestiare
  6. O operaţie minoră cu complicaţii interminabile pentru selecționerul Austriei. Meciul cu România bate la ușă
  7. Performanțe majore pentru România la Mondiale: două medalii de aur și una de bronz
  8. Simona Halep s-a simțit umilită și și-a pierdut ”plăcerea de a trăi”. Detalii din procesul de 10 milioane de dolari
  9. Pariuri live vs pariuri pre-meci: avantaje și dezavantaje
  10. UEFA a luat decizia. Ce se întâmplă cu cei doi arbitri români

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de