Interdicție la transferuri timp de doi ani, pentru o echipă importantă din România BREAKING NEWS

Clubul UTA Arad are interdicție la transferuri pentru trei perioade de mercato, conform datelor publicate pe site-ul FIFA.

Interdicția este valabilă din data de 23 septembrie.

Pe lista FIFA a cluburilor cu interdicții se află grupările din întreaga lume care se confruntă în prezent cu interdicții de înregistrare impuse de FIFA. Această listă include cluburile cărora li se interzice temporar înregistrarea de noi jucători din cauza diverselor încălcări, cum ar fi dispute financiare sau încălcări ale reglementărilor, se arată pe site-ul forului mondial.

Fiind un instrument esențial pentru federațiile membre, confederații, cluburi, jucători și agenți, lista FIFA cu interdicții de înregistrare contribuie la asigurarea transparenței și conformității în cadrul sportului, permițând părților interesate să fie informate cu privire la cluburile care nu au dreptul să semneze cu jucători noi în perioada de interdicție.

UTA Arad a anunțat, miercuri, venirea fundașului croat Marko Stolnik.

