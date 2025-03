Clubul din Liga 1 care este pe marginea prăpastiei. Salarii neplătite de luni bune, iar jucătorii nu se mai antrenează

Probleme uriașe la una dintre cele mai importante echipe din prima divizie. UTA nu și-a plătit salariile în ultimele luni și riscă să ajungă în colaps.

Astăzi, în semn de protest, jucătorii au refuzat să se antreneze. Asta după ce un jucător, rămas anomin, a dat detalii despre situația din vestiarul arădenilor.

„Atmosfera e foarte proastă. Nu mai știm în ce direcție s-o apucăm. Acum câteva luni, dacă pierdeam vreun meci, Rednic ne spunea că el decide tot și că n-o să ne mai luăm banii. Acum, când îl întrebăm, ne trimite la ceilalți din club. Nu mai știm cu cine să vorbim, e haos din toate punctele de vedere", a spus jucătorul de la UTA, sub protecția anonimatului, conform Digisport.

UTA este pe locul 10 în campionat, cu 34 de puncte, opt mai mult decât Unirea Slobozia, echipă aflată pe loc direct retrogradabil.

