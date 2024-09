Patronul din Liga 1 care și-a făcut praf fostul antrenor: ”Nimeni nu-l suportă. Ești măscărici?”

Valeriu Iftime a avut un atac fără precedent la adresa lui Marius Croitoru. Finanțatorul lui FC Botoșani s-a luat de fostul lui antrenor, spunând că nimeni din clubul lui nu îl suporta, în perioada în care era antrenor.

Președintele Consiliului Județean Botoșani spune că l-a luat de nicăieri și l-a făcut antrenor, dar și-a pus tot clubul în cap, pentru că era insuportabil.

”De când a plecat de la mine, n-am vorbit niciodată. El era un copil la care am ținut foarte mult. L-am adus la Botoșani când nu era antrenor deloc. Și am avut doi ani de zile excepționali. Cu inițiativă, cu curaj, l-am ajutat în toate. Mi-am pus în cap tot clubul și un sfert de oraș. Pentru că el era greu de suportat.

Eu am fost cu el, în pofida multora. Doctorița clubului e nora mea. Și mi-a zis: `Valeriu, e complicat cu el. Nu-l suportă nimeni în club`. Eu nu spuneam în față. Pentru că îi cream o anumită energie negativă.

Dar în ultimul an când a fost la mine, a crezut că e prea mare. Așa s-a comportat cu mine. Pentru că i-am spus: `Marius, rămâi la mine un an`. El tot spunea `că plec în afară, că am contacte`. Eu i-am pus două condiții pentru că voiam să-l ajut.

Prima, ca omul meu de scouting, Daniel Șchiopu, să treacă toți fotbaliștii pe la el. (n.r.- a doua) `Băiatul tău să-l dăm să joace în altă parte`. Nu l-a dat și copilul nu mai face fotbal. Și găseam echipă pentru el. `Nu, asta nu fac!`.

E și chestie de educație. Dar eu l-am prețuit foarte tare. Apoi a apărut și problema cu licența, iar el nu putea să se abțină. Când îi văd p-ăștia că fac tumba pe marginea terenului.... Ori ești antrenor, ori ești măscărici? El își smulgea părul din cap din minutul 1... Mi-au spus și ăștia de la Federație că nu poate să dea indicații”, a transmis Iftime, potrivit gsp.ro.

Cu Marius Croitoru pe bancă, FC Botoșani a obținut cele mai mari performanțe din istoria clubului: două calificări în playoff și una în preliminariile europene.

