"Aștept să anunțe Gigi Becali echipa". Patronul din Liga 1 care îl ia la mișto pe latifundiar: „Ferească Dumnezeu de lupul rănit”

FC Botoșani se pregătește de duelul cu FCSB, care se va juca pe stadionul moldavilor vineri. Campioana României este într-o formă foarte proastă înainte de acest meci, fiind mai aproape de retrogradare decât de playoff.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, speră să câștige acest meci și să o bată iar pe FCSB pe teren propriu, după ce a reușit asta și anul trecut. Se teme însă de capacitatea echipei lui Gigi Becali, spunând că, la un moment dat, echipa din București va trebui să își revină.

"E cel mai greu meci al nostru. FCSB nu este deloc o echipă predată, are forță și poate reveni. Ferească Dumnezeu de lupul rănit. FCSB a încercat și aseară, dar a jucat prost. Nu cred că va rămâne așa și încearcă să-și refacă parcursul. Un meci greu pentru noi, dar am încredere în echipa mea că poate face un meci mare.

Când vine FCSB nu sunt locuri la stadion, nu încap oamenii. FCSB și Dinamo umplu mereu stadionul. Avem un parcurs excepțional până acum, chiar dacă mai sunt unele capitole la care mai suferim. Putem pune probleme oricui. Eu sper să îi mai învingem o dată pe cei de la FCSB.

(n.r. că Gigi Becali anunță primul 11 înaintea meciurilor) Dumnealui să știți că nu face teatru, spune exact ce face. Îl cunosc destul de bine. Când anunță echipa, ăia joacă. Nu ne trimite piste false. Eu aștept declarațiile dumnealui și să văd ce echipă face", a spus Valeriu Iftime, pentru digisport.ro.

