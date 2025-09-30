Ziare.com Fara Filtru: Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

„O cocioabă". Iftime, exploziv după ce a urcat pe locul doi cu Botoșani: „Trebuie să-l legăm"

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 19:05
„O cocioabă”. Iftime, exploziv după ce a urcat pe locul doi cu Botoșani: „Trebuie să-l legăm”
Valeriu Iftime FOTO captură Youtube / Prosport

După victoria cu Metaloglobus, FC Botoșani a urcat pe locul doi în Liga 1. Mai mult, moldovenii ar putea urca pe locul 1 în campionat, dacă o bat pe UTA, iar Universitatea Craiova nu va câștiga meciul cu FCSB.

Încântat de parcursul din campionat, Iftime crede că echipa trebuie să își păstreze nucleul de jucători pentru a putea menține parcursul de până acum. Se teme însă de perioada friguroasă, asta pentru că vor fi condiții de antrenament foarte dificile.

„Gazonul pe care jucăm suferă doar la zăpezi foarte mari, temperaturi extrem de joase. Instalația de degivrare funcționează, în ultimul timp nu am avut gazon prost la Botoșani, s-a muncit mult, echipa de la Primărie face o treabă bună aici.

La antrenamente e complicat. Am două terenuri sintetice, unul e într-o zonă în care bate vântul... Și dacă bate vântul, trebuie să-l legăm pe Mailat de teren că altfel îl ia vântul și-l duce pe la Iași (n.r. - râde). Chiar e complicat.

Avem o problemă cu condițiile de antrenament iarna. Pare că anul ăsta va fi o iarnă mai grea, dar să vedem ce măsuri găsim. Într-adevăr, iarna e mai complicat la noi, dar asta e viața.

Asta e și neîmplinirea mea. Primele terenuri de antrenament tot eu le-am făcut, apoi Primăria le-a preluat. Acum e mai complicat. Toată lumea spune: «N-are Iftime bani?!». Dar Primăria nu a fost niciodată implicată, indiferent de primar”, a declarat Iftime, conform GSP.

Iftime mai are o problemă în ceea ce o privește pe FC Botoșani. Spune că nu este mulțumit de stadion, în special de vestiarul oaspeților.







#fotbal intern, #fc botosani, #Valeriu Iftime , #stiri fotbal
