Iftime face mișto de FCSB și Charalambous: “L-aș demite pe antrenorul lor, dar pe domnul Becali nu-l demite nimeni.”

FC Botoșani are un start foarte bun de sezon, fiind pe locul patru în campionat. În schimb, FCSB este pe locurile din spate, aproape de retrogradare. Această situație din clasament l-a făcut pe Valeriu Iftime să râdă de prietenul său Gigi Becali.

Iftime crede că Elias Charalambous ar trebui demis de la echipă. În același timp, spune că la FCSB sunt doi antrenori: Becali și cipriot.

“L-aș demite pe antrenorul lor, e adevărat că de fapt acolo sunt doi antrenori. Pe domnul Becali nu-l demite nimeni, se demite singur dacă se va demite vreodată.

Nimeni nu știe cine conduce și cum conduce, conduce, cred, domnul Becali multe lucruri, dar nu cred că e atât de radical.

'Nu cred că face tot și antrenorii sunt chiar de pomană'. Noi credem ce ne place mai mult. Eu nu cred așa”, a spus Valeriu Iftime, potrivit as.ro.

