Răsturnare de situație: Chiricheș revine în competiția preferată

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 13:50
92 citiri
Vlad Chiricheș FOTO Facebook FCSB

Accidentarea lui Mihai Popescu de la meciul cu Austria, jucat în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, e de bun augur pentru Vlad Chiricheș. Asta pentru că fotbalistul de 35 de ani va profita de un regulament al UEFA.

Concret, Chiricheș nu a fost inclus de Gigi Becali pe lista UEFA, adică pe lista jucătorilor ce au drept de joc în Europa League. Organizatorii competiției permit însă modificări pe această listă, dacă sunt motive medicale.

Așa este cazul aici. Chiricheș, conform Golazo, va fi trecut pe listă de Gigi Becali, în locul lui Mihai Popescu. Asta și pentru că echipa este într-o criză în defensivă, fiind accidentați și Graovac, Dawa și Radunovic.

În total, Chiricheș a adunat 35 de meciuri, 4 goluri și două pase de gol în Europa League, alături de nouă meciuri și o pasă de gol în preliminarii. A jucat în Europa League pentru FCSB, Tottenham și Napoli.

Programul FCSB-ului din faza principală din Europa League

Etapa 1: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1

Etapa 2: FCSB - Young Boys 0-2

Etapa 3: FCSB - Bologna, 23 octombrie, ora 19:45

Etapa 4: FC Basel - FCSB, 6 noiembrie, ora 19:45

Etapa 5: Steaua Roșie - FCSB, 27 noiembrie, ora 22:00

Etapa 6: FCSB - Feyenoord, 11 decembrie, ora 22:00

Etapa 7: Dinamo Zagreb - FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00

Etapa 8: FCSB - Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00

#fotbal intern, #FCSB, #Vlad Chiriches, #Europa League , #FCSB
