Autor: Iosif Pintilie
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 11:27
Becali vrea să îl retragă pe Vlad Chiricheș: „Gata, îl scoatem din lot! O să rămână în club.”
Vlad Chiricheș, ajuns la 35 de ani, nu mai este în grațiile patronului Gigi Becali. Deși a avut evoluții apreciate anul trecut, fundașul central trecut pe la Tottenham și Napoli se apropie de finalul carierei sale.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat, la finalul remizei cu CFR Cluj, scor 2-2, că îi va propune lui Chiricheș să nu mai fie în lotul echipei, însă să ocupe o poziție în club.

„Îmi pare rău că v-am supărat, că v-ați ofticat. La pauză, puneați trei întrebări: de ce Chiricheș, de ce nu a fost al doilea cartonaș roșu, dacă regulamentul sau legea penală interzic ca el să iasă… Nu e vorba de lipsă de respect.

La 36 de ani i-am prelungit contractul, rămâne în club. Asta nu înseamnă că echipa trebuie să piardă doar ca să respecți un jucător. E simplu: nu a mai jucat nimic, atât a putut. Îl ținem în club, dar gata, nu trebuie să joace Chiricheș și echipa să piardă.

Nu l-a deranjat nimic, nu s-a enervat, a bătut palma, a zâmbit, chiar dacă poate nu i-a convenit. De ce să vă intereseze că un jucător e supărat că este schimbat? Nu trebuie să piardă echipa din cauza unuia singur.

Am văzut despre ce e vorba, o să-i propun să rămână în club, dar nu mai are sens să fie în lot”, a spus Gigi Becali, după meciul de duminică seara, la DigiSport.

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB în iulie 2023, după ce a mai evoluat pentru echipa alături de care a câștigat patru campionate între 2012 și 2013. A mai jucat la Tottenham, Napoli, Sassuolo, Cremonese, Curtea de Argeș și Pandurii.

Cu 76 de selecții în echipa națională este pe locul 14 în clasamentul celor mai selecționați jucători, la egalitate cu Silviu Lung.

