„Sper să ne facem jocul și să câștigăm”. Jucătorii Craiovei vor cu disperare în Conference League

Fundașul echipei Universitatea Craiova, Vladimir Screciu, a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, că este foarte important ca formația sa să nu încaseze niciun gol în partida de joi cu Spartak Trnava, din prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League.

'Întâlnim o echipă foarte bună. Din informațiile mele, în anii precedenți au fost tot timpul prezenți în calificările europene. Dacă nu mă înșel, acum doi ani chiar au fost în grupele Conference League. Dar sper să ne facem jocul și să câștigăm. S-a văzut la meciul cu Sarajevo că publicul a fost foarte important pentru noi. Fără ajutorul lor, nu cred că puteam să obținem această victorie importantă. De asta fac apel, mâine seară îi așteptăm într-un număr cât mai mare. Avem nevoie de ei, este al 12-lea jucător pentru noi. Și sperăm că la finalul meciului să fim fericiți cu toții. I-am obișnuit pe suporteri cu foarte multe goluri, dar cel mai important pentru noi este să câștigăm. Și pentru mine, ca fundaș central, este important să nu iau gol. În schimb, sunt convins că avem atacanți cu valoare pe care îi putem pune în practică să marcheze goluri. Dar eu și fundașii mei trebuie să fim unul alături de altul ca să nu luăm niciun gol mâine seară', a afirmat Vladimir Screciu într-o conferință de presă.

'Eu mă simt foarte bine fizic. Am vorbit și cu ceilalți colegi, la fel, se simt foarte bine pentru că Mister a făcut acea balanță și ne ajută și pe noi care jucăm în campionat sau în cupele europene să reducem această stare de oboseală. Dar cred că ritmul ni-l luăm cel mai bine din aceste meciuri, din trei în trei zile. Și cred că este benefic pentru noi', a adăugat jucătorul echipei craiovene.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni joi, de la ora 21:30, pe stadionul 'Ion Oblemenco', formația slovacă Spartak Trnava, în prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League.

