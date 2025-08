„Suporterii sunt dezamăgiți”. Željko Kopic, conștient de criza de rezultate de la Dinamo

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Željko Kopic, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că îi înțelege pe suporteri că sunt dezamăgiți și poate îngrijorați după acest start de sezon, dar el este sigur că formația sa va ieși curând din această situație.

„Înțeleg că, după aceste trei etape, unii oameni, suporterii, sunt dezamăgiți. Toată lumea aștepta mai mult. Și eu așteptam. Unii poate sunt îngrijorați. Dar, repet, în acest moment facem o treabă bună. Jucătorii înțeleg situația și eu sunt pozitiv. Sunt sigur că foarte curând vom ieși din această situație și vom începe să adunăm puncte”, a afirmat antrenorul, prezent la conferința de presă în care a fost anunțată prelungirea parteneriatului cu compania fostului acționar Ionuț Negoiță.

Referitor la derby-ul cu FCSB de sâmbătă, tehnicianul croat a menționat că nici adversarii nu au avut un start foarte bun de sezon.

„Nici ei nu au început sezonul cum se așteptau. Au avut meciuri bune, dar și unele mai slabe. Mâine joacă un meci important în Europa. Vom vedea cum vor fi pentru derby. Dar au destui jucători în lot, vor folosi rotația. Nu cred în oboseală când vine vorba de un derby, pentru că motivația este la cel mai înalt nivel. Asta nu va fi un factor decisiv. Pregătirea pentru meciul cu FCSB începe de mâine. Trebuie să vedem care jucători vor fi apți de joc, din punct de vedere medical. Echipa este într-o formă bună, cu un spirit bun. Acum este un moment de reflecție. Vorbim puțin mai mult, analizăm mai mult. Dar avem încredere în tot ceea ce facem. Și vom fi pregătiți pentru meciul cu FCSB”, a explicat el.

Kopic speră ca oficialii din conducerea clubului să mai realizeze 3-4 transferuri în perioada următoare.

„Unde este președintele? (n.r. - râde) Da, din nou, nimic nou de spus. Suntem în discuții. Nu doar eu, ci toți insistăm pentru 3-4 jucători în plus ca să completăm lotul. Oricum, cred că avem un lot bun, avem un mix bun între jucători tineri cu potențial și unii cu experiență. Avem nevoie de puțin timp pentru a compacta totul, pentru a pune toate piesele la locul lor. Dar, cu încă 3-4 jucători, vom avea mai multă concurență în echipă, ceea ce va fi mai bine pentru toți. Avem nevoie pe toate liniile, câte un jucător în plus. Da, avem unele probleme în apărare. Când analizezi meciurile, uneori este greu. De exemplu, sezonul trecut am oferit adversarului două-trei ocazii și am câștigat, deși nu am creat foarte mult. Acum, la Galați, am avut multe ocazii. Adversarii au avut două-trei situații și au marcat două goluri. Asta e fotbalul. Cred că toți apărătorii noștri au calitate. Cei mai mulți joacă împreună de ceva timp”, a adăugat el.

Întrebat dacă este dezamăgit că Dinamo nu a reușit transferul lui Marius Ștefănescu de la FCSB, Kopic a răspuns: 'Nu. Chiar dacă am o părere bună despre el. Dar sunt lucruri importante. În primul rând, orice jucător trebuie să aibă dorința de a juca pentru Dinamo. În al doilea rând, e vorba și de partea financiară, care este foarte importantă. Îmi înțeleg clubul, avem niște limite peste care nu putem trece. Nu sunt dezamăgit de această situație. Ne-am arătat interesul, am depus eforturi pentru a-l aduce. Dar dacă el a luat altă decizie, trebuie să o respect'.

Clubul de fotbal Dinamo a anunțat, marți, într-o conferință de presă, prelungirea parteneriatului cu Hills Development, companie aflată în proprietatea fostului acționar Ionuț Negoiță.

