Drama in sportul romanesc. O sportiva de lot national a murit intr-un accident rutier

Alice Cociuba avea 21 de ani si in ultimele trei sezoane a jucat pentru echipa aradeana Piros Security Arad.Ea a mai evoluat in anii trecuti la CS Ineu si CFR Timisoara.Alice Cociuba a jucat si pentru echipa nationala de fotbal."Federatia Romana de Fotbal si Liga 1 Feminin regreta disparitia jucatoarei Alice Cociuba, care a decedat in data de 24 decembrie, in urma unui accident rutierAceasta este a doua tragedie care loveste clubul aradean in ultimele luni, dupa ce in octombrie s-a stins antrenorul Florin Bugar, care era si selectionerul echipei nationale feminine de fotbal Under-19, din cauza COVID-19, la doar 48 de ani.Federatia Romana de Fotbal transmite sincere condoleante familiei si apropiatilor in aceste momente indurerate",a scris forul fotbalistic pe facebook.