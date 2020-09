Clipe groaznice la meciul Viitorul - Universitatea Craiova. Nistor: "Am crezut ca s-a intamplat o nenorocire. Am vazut ca a cazut si n-a mai miscat"

Totul s-a termina cu bine, Cicaldau si-a revenit si este in afara oricarui pericol."Sunt bucuros pentru Cic ca nu a patit nimic. Se putea intampla o nenorocire. Rezultatul nici nu mai conteaza. Numai in pielea noastra si in pielea lui sa nu fiti.Am crezut ca s-a intamplat o nenorocire Am vazut ca a cazut si n-a mai miscat, n-a mai... Multumim bunului Dumnezeu ca este bine", a spus Nistor la Digisport.Universitatea Craiova a invins pe FC Viitorul cu 4-1 si este pe primul loc in campionat , cu noua puncte din noua posibile.