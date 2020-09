Final de cariera pentru Gabi Tamas? Fotbalistul Universitatii Cluj va fi operat dupa o ruptura de menisc

Fundasul care sezonul trecut a evoluat la Astra Giurgiu , in Liga I, a ales in mod neasteptat sa se transfere in divizia secunda, la Universitatea Cluj. Din pacate, chiar la primul meci oficial pentru noua sa echipa, Gabi Tamas a suferit o accidentare grava la genunchi in confruntarea cu Aerostar Bacau (1-0 pentru Universitatea).Astazi a venit si verdictul doctorilor, care au confirmat ca Gabi Tamas are o ruptura de menisc si, ca urmare, va fi operat in perioada urmatoare. Tinand cont de varsta inaintata a fotbalistului (in noiembrie va implini 37 de ani) si de perioada lunga de refacere dupa asemenea interventii chirurgicale, sunt sanse mari ca Gabi Tamas sa puna punct carierei de jucator.