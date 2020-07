Griezmann s-a accidentat si nu va mai juca in acest sezon din Spania

Griezmann, 29 de ani, s-a accidentat in meciul de sambata, cu Valladolid, fiind inlocuit la pauza cu Luis Suarez. El a suferit o leziune la cvadricepsul drept.Internationalul francez nu va mai evolua in editia actuala a campionatului spaniol, din care mai sunt de jucat doua etape.FC Barcelona spera sa-l aiba pe Griezmann pe teren in luna august, la turneul Final 8 al Ligii Campionilor. Catalanii vor juca in sferturile competitiei cu Napoli Formatia FC Barcelona a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Real Valladolid, intr-un meci din etapa a XXXVI-a a campionatului Spaniei.Golul a fost marcat de Arturo Vidal, in minutul 15.