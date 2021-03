Un dinamovist a suferit o accidentare grava

"Mijlocasul dinamovist Ionut Serban a suferit o leziune a ligamentului incrucisat anterior la genunchiul piciorul stang", a declarat directorul sportiv al echipei Dinamo Bucuresti, Marius Adrian Nicolae, pentru site-ul oficial al clubului.Ionut Serban va efectua un control amanuntit zilele viitoare la Acibadem, partener medical oficial al clubului Dinamo Bucuresti.Doua meciuri a jucat Ionut Serban pentru Dinamo in acest sezon competitional, ambele in deplasare, la Medias si la Botosani.Partida Dinamo - FC Arges este programata, luni, de la ora 20.30, in etapa a XXVII-a a Ligii I.CITESTE SI: