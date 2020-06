Keseru a fost operat la genunchi si va reveni pe teren sezonul viitor

Ziare.

com

"Atacantul Ludogorets Claudiu Keseru a suferit o artroscopie reusita la genunchi pentru curatarea meniscului deteriorat.Interventia chirurgicala a fost realizata de profesorul dr. Anton Georgiev la Spitalul Sofiamed, marti dimineata.Dupa externare, internationalul roman isi va continua recuperarea la Razgrad. Keseru va fi apt de joc la startul sezonului viitor al Ligii Efbet, care incepe in a doua jumatate a lunii iulie", se arata in comunicatul citat.Keseru, 33 de ani, s-a accidentat la 5 iunie, in meciul Levski Sofia - Ludogoret, primul dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus, dar a continuat sa joace. De atunci, el a mai evoluat in doua partide, ultima data duminica, pentru a-si ajuta echipa sa castige un nou titlu in Bulgaria.Claudiu Keseru are 19 partide in acest sezon al campionatului bulgar si 12 goluri marcate.