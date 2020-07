"Mbappe a suferit o entorsa la glezna dreapta, cu leziune importanta a compartimentului lateral extern. Situatia va fi reevaluata in 72 de ore", a anuntat PSG Atacantul francez Kylian Mbappe s-a accidentat la glezna dreapta la finala Cupei Frantei, castigata de Paris Saint-Germain, scor 1-0, in fata celor de la AS Saint-Etienne.El s-a accidentat dupa o jumatate de ora de joc, in urma unui fault al capitanului de la Saint-Etienne, Loic Perrin.Mbappe a participat in carje la festivitatea de premiere si purta si o atela la glezna dreapta.