Soc in lumea fotbalului. Un jucator de la Lazio a murit intr-un accident de masina

"Suntem socati de durere. Presedintele si toti cei de la clubul Lazio sunt impreuna cu familia tanarului Daniel Guerini", a precizat clubul roman, pe Twitter Tanarul, care a implinit 19 ani duminica, se afla intr-un Smart For Four cu alti doi prieteni adolescenti, cand autovehiculul lor s-a ciocnit frontal, in jurul orei locale 20.00, pe o strada din Roma, cu un Mercedes Clasa A condus de un barbat de 68 de ani.Cei doi tineri din masina lui Guerini au fost internati in stare grava la spital. Si celalalt sofer a fost internat, in stare de soc.Guerini era nascut la Roma si a mai jucat la echipele de juniori ale cluburilor Torino, Fiorentina si Spal. El a fost component al nationalelor U15 si U16 ale Italiei.CITESTE SI: