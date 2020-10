Un fotbalist roman si-a pierdut mana, dupa ce un TIR a cazut peste el. Acum joaca cu o proteza de un kilogram si a devenit golgheter

Este povestea nefardata a lui Cosmin Lambru, un fotbalist de 21 de ani care a devenit golgheterul echipei sale in Liga 3, desi joaca fara o mana."Am doua goluri si doua pase de gol in acest sezon. Campionatul trecut aveam 11 goluri doar dupa tur, insa pandemia de coronavirus a oprit sezonul in Liga 3", a afirmat Cosmin Lambru, pentru Ziare.com.Fotbalistul s-a nascut la Blejoi, a jucat si pentru Petrolul Ploiesti , dar acum evolueaza pentru echipa din localitatea natala. Nu o duce deloc rau la echipa prahoveana, este unul dintre cei mai apreciati jucatori din liga a treia.La varsta de 7 ani, Lambru a fost la un pas sa-si piarda viata intr-un accident cumplit, insa a scapat, dar si-a pierdut mana stanga."Eram alaturi de mai multi prieteni la joaca, pe afara, ca orice copil, in localitatea in care m-am nascut. Dintr-o data si-a facut aparitia un tir care gresise drumul, strazile fiind destul de inguste.Intr-o intersectie, eu vazand tirul respectiv, m-am pus dupa o teava de gaze pentru a-i face loc sa vireze la dreapta, moment in care tirul a intrat cu rotile de pe partea dreapta in sant, si s-a rasturnat direct pe mana mea pe care o tineam pe teava respectiva.Nu am avut timp sa reactionez, ba chiar mai mult soferul nici nu stia eu sunt prins intre tir si teava de gaze.Putea sa iasa chiar mult mai rau de atat, si pentru asta sunt fericit ca pot duce o viata normala ca oricine altcineva, problema mea fiind una minora pentru mine, care nu ma impiedica sa fac ceea ce iubesc, pentru ca pana la urma acesta este cel mai important lucru", a povestit Cosmin Lambru, pentru Ziare.com.SURSA FOTO: Facebook / Cosmin LambruTanarul sportiv a trecut peste toate greutatile vietii si visul de a ajunge mare fotbalist l-a facut sa lupte pentru idealul sau."Sa joc fotbal cu o proteza de aproape un kilogram la mana este un lucru mai putin important decat pasiunea si iubirea mea fata de acest sport.Timp de 90 de minute uit de toate aceste lucruri si concentrarea este numai asupra a ceea ce trebuie sa fac in meci.Idolul meu in fotbal este Leo Messi, atat ca fotbalist, cat si din punct de vedere al caracterului pe care il are. Mi-ar placea sa joc la Barcelona . Am avut norocul sa fiu crescut de antrenori care au avut mare incredere in mine", a spus Cosmin Lambru, pentru Ziare.com.