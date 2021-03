Momente groaznice. Fosta iubita a lui Piturca, Vica Blochina, a lesinat la volan si a produs un accident

Frumoasa blonda a avut parte de un accident rutier, in urma caruia a ajuns la spital.Vica a intrat cu masina sa de lux in alt autovehicul."Mi s-a facut foarte rau, nu mai vedeam in fata ochilor. Si am tras pe dreapta. Am intrat in alta masina. Am lesinat practic la volan. Si am rupt oglinda.Masina este lovita. Am facut analize, vedem ce s-a intamplat. Sunt lovita la un picior", a declarat fosta iubita a lui Piturca pentru click Vica Blochina si Victor Piturca au trait o poveste de dragoste ca-n filme timp de 16 ani. Cei doi au impreuna un copil, Edan.