Vlad Chiriches ar putea reveni pe teren dupa accidentarea suferita anul trecut

Imprumutat in vara de Sassuolo de la Napoli , Chiriches, 30 de ani, s-a accidentat la 12 octombrie 2019, in prima repriza a meciului Insulele Feroe - Romania, scor 0-3. El a suferit o leziune musculara la bicepsul femural drept.Accidentarea l-a tinut in afara lotului echipei sale de club pana in martie, cand a stat pe banca de rezerve la partida cu Brescia, scor 3-0, ultima inainte de intreruperea Serie A.Acum, capitanul nationalei Romaniei este refacut si antrenorul Roberto De Zerbi doreste sa-i acorde mai mult timp de joc in partea finala a campionatului, astfel ca fundasul ar putea aparea in echipa inca de la primul meci.De remarcat ca ultima partida jucata de Chiriches in campionat a fost tot impotriva Atalantei, scor 1-4, pe Mapei Stadium, la 28 septembrie 2019.Jucatorul roman are patru prezente in Serie A pentru Sassuolo, echipa care ocupa locul 11 in clasament.