A murit fostul antrenor al lui Maradona

Considerat unul dintre cei mai bun fundasi stanga de la Boca Juniors, unde a jucat din 1960 pana in 1972, Marzolini avea deja statuie la arena Bombonera.El a castigat cinci titluri de campion cu Boca in perioada 1962 si 1970 si Cupa Argentinei in 1969..Marzolini a participat cu nationala Argentinei la Cupa Mondiala din 1962, din Chile si din 1966, din Anglia.In 1981, el a preluat Boca, unde evolua Diego Maradona . El a mai antrenat Boca si in 1995, aceasta fiind ultima sa experienta de antrenor.