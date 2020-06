Adrian Mutu, protagonist intr-un material BBC. Isi doreste o cariera de antrenor cel putin la fel de buna precum cea de jucator

Ziare.

"Ian Walker de la Leicester nu a avut nicio sansa. Mingea, lovita cu putere si efect, a trecut pe langa degetele intinse ale portarului si s-a dus jos, la colt. Brad Friedel de la Blackburn a fost urmatoarea victima, fiind surprins de balonul care l-a ocolit si a intrat in poarta goala. In momentul in care Adrian Mutu a marcat de doua ori intr-o victorie din septembrie 2003 impotriva formatiei Tottenham, reusind patru goluri in primele sale trei partide pentru Chelsea, parea ca Premier League are un nou superstar", se arata la inceputul articolului."El are abilitati de pradator asemanatoare cu cele ale lui Ruud van Nistelrooy, cu ceva din finetea lui Thierry Henry ", il caracteriza atunci The Guardian pe Mutu."Nu-mi vine sa cred ca a fost acum 17 ani. In primul meu an la Chelsea am lucrat cu Claudio Ranieri, un antrenor grozav, care m-a dorit in echipa. Fara aceste probleme personale, lucrurile ar fi fost diferite...", a declarat Mutu pentru BBC Sport.La 12 iulie 2004, la mai putin de un an de la acel inceput exploziv si la putin peste o luna de la sosirea lui Jose Mourinho , care l-a inlocuit pe Ranieri, Mutu a fost supus unui test antidoping. Nimic neobisnuit pentru un fotbalist profesionist, cu exceptia faptului ca acesta nu a fost comandat de autoritatile antidoping, ci de Chelsea. Clubul devenise banuitor dupa o scadere a formei jucatorului pe teren si dupa un comportament din ce in ce mai nesportiv in afara acestuia.Rezultatul a fost negativ. Dar altul, realizat de autoritatile obisnuite, doua luni mai tarziu, a relevat cocaina in corpul lui Mutu. El a fost suspendat sapte luni si dat afara de club.Intr-o actiune legala fara precedent, Chelsea l-a urmarit pe Mutu pentru o despagubire de milioane de lire sterline mai bine de un deceniu de atunci. In octombrie 2018, Curtea Europeana a Drepturilor Omului - recursul final al lui Mutu - a confirmat faptul ca romanul ii datora fostul sau club si, in final, proprietarului multimilionar rus Roman Abramovici, 15,2 milioane de lire sterline."Exercitam masurile legale pentru a recupera sumele datorate si vom continua sa facem acest lucru", a declarat atunci un purtator de cuvant al clubului.Dupa 20 de luni, nici Chelsea, nici Mutu nu au oferit vreo actualizare a disputei lor."Este ceva despre care nu vreau sa vorbesc", a spus Mutu pentru BBC Sport.Ulterior, Mutu a fost suspendat timp de noua luni in 2010, dupa ce a fost testat pozitiv cu sibutramina, o substanta pentru slabit, care suprima apetitul, in timp ce juca pentru Fiorentina Acum, la varsta de 41 de ani, el nu ar dori sa comenteze decizia clubului Chelsea de a alege litigiile in locul reabilitarii si reconcilierii cu un tanar de 25 de ani. Dar poate reflecta asupra a ceea ce ar face intr-o situatie similara. In ianuarie, el a fost numit antrenor la nationala sub 21 de ani a tarii sale."Cred ca sunt persoana potrivita pentru ca stiu ce se intampla cand un jucator are probleme cu indisciplina. Am trecut prin momente grele si am revenit mai puternic. Daca unul dintre jucatorii mei se intampla sa faca o greseala ii voi spune sa invete din ea si sa nu o repete. M-am intors si am jucat mai bine decat inainte, dovedind tuturor ca jucatorii tineri care au facut o greseala trebuie ajutati, nu judecati si distrusi", a spus Mutu.Care este viitorul lui Mutu? Chiar si cu salariile din cariera sa reinviata la Juventus si, in special, la Fiorentina, cererea clubului Chelsea, daca este inca nedecontata, cantareste destul de mult."Ambitiile mele de antrenor nu pot fi mai mici decat cele pe care le-am avut ca fotbalist. Mi-am dorit intotdeauna sa fiu din ce in ce mai bun. Vreau sa ajung ca antrenor cel putin la acelasi nivel la care am jucat, iar visul meu este sa fiu antrenorul principal al echipei nationale a Romaniei", a conchis fostul international roman.Cariera manageriala a lui Mutu este tanara, dar pot fi putini candidati cu aceeasi experienta de viata, atat cu bune, cat si cu rele, a concluzionat BBC.