"Am prins gustul de a fi numarul 1". Ce spune romanul Adrian Ursea dupa ce a fost antrenor la Nice, in prima liga franceza

"Cu siguranta viitorul antrenor de la Nice va avea staful sau. In plus, eu am prins gustul de a fi numarul 1. Am o anumita varsta si vreau sa traiesc aceasta experienta participand la mercato pentru a construi un grup, facand pregatirile dinainte de startul sezonului si avand timp sa imi impartasesc ideile. Sunt pregatit", a spus tehnicianul.Intrebat daca a sperat ca va ramane la Nice, Ursea a raspuns: "Inca sper, dar lucrurile erau clare de la inceput. Poate daca reuseam sa duc echipa pe un loc de cupe europene... Dar nu am o bagheta magica. Miracolele nu exista. De cand am vazut cum stau lucrurile in clasamentt, a fost clar. Nu am nimic de revendicat, dar sunt mandru de felul in care echipa a iesit din situatia dificila in care se afla".Ursea a precizat ca postul de antrenor principal la Lausanne a reprezentat una dintre oportunitatile care i s-au prezentat. "Insa am ales cai diferite. Am contacte cu cluburi , atat din Franta cat si din strainatate".Adrian Ursea, 53 de ani, a fost numit, la 5 decembrie 2020, antrenor principal al OGC Nice, cu mandat pana la finalul sezonului, in locul lui Patrick Vieira. Fostul jucator al echipei FC Petrolul a reusit sa o mentina pe Nice departe de locurile care duc in Ligue 2 si a terminat campionatul pe pozitia a noua, cu 52 de puncte. El a fost la 27 de meciuri pe banca formatiei franceze, castigand 10, remizand de cinci ori si pierzand 12 partide.