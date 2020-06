Amintiri cu antrenorul Ionut Popa. Balba: "Mi-a zis ca mi da 5 litri de vin daca dau gol meci de meci, iar etapa urmatoare am dat 2 goluri"

Ziare.

"A fost singurul antrenor care a avut incredere in mine si m-a sustinut neconditionat intotdeauna. Cand am auzit miercuri dimineata stirea despre el nu mi-a venit sa cred.Imi pare foarte rau si sunt foarte trist", a spus Balba pentru Ziare.comFotbalistul rebel al Iasiului, Balba are multe amintiri cu Ionut Popa."Dupa un meci, la Buzau, cand a intrat pe teren la sfarsitul meciul un spectator pe teren cu un pistol si l-a amenintat pe Nea Popica. Si dupa episodul ala, la cateva zile a venit la antrenament cu pistol, isi luase pistol. Si mi-a zis ca daca nu dau gol etapa viitoare, ma impusca, bineinteles in gluma", povesteste fotbalistul iesean pentru Ziare.comIonut Popa i-a sarit mereu in ajutor lui Balba in perioada petrecuta la Iasi."MSi urmatorul meci, parca cu Jiul Petrosani, am dat doua goluri . Dupa meci, ne-a scos in oras si ne-a dat vinul", a spus Ionut Balba pentru Ziare.comIonut Balba a jucat pentru Politehnica Iasi sase sezoane (2006-2010), pentru care a marcat in jur de 40 de goluri in prima liga de fotbal.