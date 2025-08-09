Antrenorul Borussiei Dortmund, moment emotionant intr-o conferinta de presa (Video)

Jurgen Klopp, antrenorul Borussiei Dortmund, a fost protagonistul unui moment emotionant la conferinta de presa de dupa meciul de Cupa cu St. Pauli.

Tehnicianul a fost luat prin surprindere de o femeie de varsta mijlocie, care a venit in fata sa si, public, a recunoscut ca il iubeste.

Aceasta a spus ca este un mare fan al Borussiei Dortmund, declarand ca, impreuna cu alte admiratoare, il sustin pe Klopp si cred ca acesta va reusi sa scoata echipa din criza, noteaza Sportal.

Tehnicianul, vizibil emotionat, a imbratisat-o pe femeie, dupa care i-a dat un autograf.

Borussia a dezamagit pana acum in Bundesliga, afladu-se doar pe locul 15 dupa 9 etape disputate, la 14 puncte in spatele liderului Bayern Munchen.

