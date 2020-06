Bergodi: "Sper sa incepem cu dreptul si sa batem pe Astra"

Ziare.

"Este un meci foarte important pentru noi pentru ca este inceputul nostru de campionat si e normal sa vrem sa castigam puncte. Speram sa putem face un meci bun din toate puncte de vedere. Chiar si fizic, pentru ca stiu in ce conditii suntem pentru ca nu am jucat niciun meci in campionat. Eu consider ca fiecare adversar trebuie tratat la fel, cu determinare si vointa. Nu trebuie sa subestimezi niciun adversar.Am vazut meciul Astrei cu Gaz Metan , consider ca au jucatori foarte buni in lot si un antrenor bun si trebuie sa fim pregatiti din toate punctele de vedere. E un meci foarte important, ar fi super daca am incepe cu dreptul pentru ca asa putem conta si noi in lupta pentru primele locuri", a declarat Bergodi.Tehnicianul italian spune ca are un lot valoros si ca nu isi face probleme ca nu va putea alcatui o echipa care sa poata face fata celor trei partide programate in urmatoarea saptamana."Vom vedea cum abordam meciul amanat cu Botosani, avem trei meciuri programate in aceasta saptamana, dar ne gandim mai intai la meciul cu Astra, pentru ca e cel mai important. Am jucat un meci amical, am si pierdut, dar era un amical, nu sunt deloc ingrijorat.Avem puncte de reper, dar un meci de campionat e diferit fata de unul amical. Eu cred ca vom aratat bine, am vazut jucatorii ca sunt in priza si sunt motivati foarte bine.Cred ca avem o echipa foarte buna si putem face maine un meci foarte bun. Dupa meciul cu Astra vom vedea, ne adaptam, avem un lot bun cred ca putem face fata si cu Botosani si cu CFR Cluj '', a aratat Bergodi.Cristiano Bergodi este multumit de jucatorii sai, chiar daca este constient de faptul ca mai trebuie sa imbunatateasca anumite aspecte ale jocului."Jucatorii s-au antrenat foarte bine si asta ma multumeste, pentru ca asa cum ne antrenam, asa jucam. Chiar daca am pierdut meciul cu Chindia, am aratat bine. Nu cred ca suntem la 100% din capacitate, probabil ne trebuie doua meciuri ca sa reglam niste lucruri. Mi se pare echipa bine pregatita pentru un meci de inceput de campionat. Nicio echipa nu a avut un ritm extraordinar.Sunt lucruri pe care trebuie sa le imbunatatim, eu sper ca baietii vor intelege ce vreau de la ei. Am jucatori buni in lot, obisnuiti la un anumit nivel si atunci nu imi e frica de nimic", a mai spus Cristiano Bergodi.