Reactii dupa CFR Cluj - TSKA Sofia 0 - 0. Manea: Mergem la Berna uniti si increzatori in victorie. Dan Petrescu ne-a invatat foarte multe lucruri

"Puteam casiga meciul de astazi daca ne intrau ocaziile pe care le-am avut, pentru ca au fost destul de clare, dar asta este, trebuie sa mergem in Elvetia sa dam totul pe teren si sa castigam, pentru ca nu am pierdut nimic inca.Nu m-a interesat cealalta partida, eu am fost concentrat la meci sa nu luam gol, in primul rand, si sa termin partida sanatos. Nu m-am gandit la ce se intampla la Roma. Am mai jucat fundas central, si in Belgia am jucat, nu e vorba despre ce imi place, joc unde e nevoie de mine, unde are nevoie antrenorul de mine, unde ii ajut pe colegi.Mergem la Berna uniti si increzatori in victorie. (n.r. - despre plecarea lui Dan Petrescu) Nu vreau sa comentez, vreau sa-i multumesc in numele echipei pentru ca ne-a invatat foarte multe lucruri, cu el am castigat atatea trofee, mie unul mi-a aratat foarte multe, fiind si pe postul meu. Am avut ce invata de la el si ii urez multa bafta! Oriunde va merge, va reusi si la alta echipa.Eu nu ma asteptam (n.r. - sa plece), dar asa este fotbalul. Trebuie sa mergem inainte. Si azi, cu Borde (n.r. - Bordeianu) si cu cine a ramas, eu cred ca ne-am descurcat destul de bine. (n.r. - despre revenirea lui Edward Iordanescu) Nu vreau sa comentez, nu stiu. Oricine va veni, noi vom da suta la suta pentru cine vine si pentru noi, in primul rand. Si astazi s-a vazut ca nici cei de la TSKA Sofia nu sunt o echipa slaba, pentru ca au jucatori cu calitate si eu cred ca au salarii destul de mari acolo", a declarat Manea, la Digi Sport.Formatia CFR Cluj a remizat, joi seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa TSKA Sofia, intr-un meci din etapa a cincea a grupei A a Ligii Europa. In celalalt meci din grupa, AS Roma a invins acasa, scor 3-1, echipa Young Boys Berna. Clujenii si elvetienii vor lupta in ultima etapa pentru calificarea in 16-imile competitiei.La Cluj-Napoca, in minutul 85, de la gazde a fost eliminat Chipciu, dupa ce a primit al doilea cartonas galben. Chipciu a primit primul cartonas in minutul 54.Echipa clujeana a fost condusa de pe banca de Marius Bilasco, dupa ce Dan Petrescu s-a despartit luni de CFR.In ultima etapa, saptamana viitoare, CFR Cluj va juca in deplasare cu Young Boys Berna si TSKA Sofia va intalni acasa AS Roma.Clasamentul grupei este urmatorul: 1. AS Roma - 13 puncte, 2. Young Boys - 7 puncte, 3. CFR Cluj - 5 puncte, 4. TSKA Sofia - doua puncte.AS Roma este calificata in 16-imile Ligii Europa, iar TSKA nu mai are nicio sansa sa acceada in faza urmatoare.CFR Cluj are nevoie de o victorie la Berna, pentru calificarea in 16-imile competitiei. Cu orice alt rezultat va parasi Liga Europa.