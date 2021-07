Ce a spus antrenorul Craiovei, grecul Marinos Ouzounidis, inaintea Supercupei Romaniei

"Acum e o alta perioada, am inceput pregatirea si, cu toate ca nu sunt toti jucatorii la 100%, asa cum este cazul lui Koljic, care a lipsit mult, eu acum imi cunosc mai bine jucatorii. Am analizat stilul lui CFR Cluj, am analizat si stilul noului lor antrenor, dar antrenorul nu poate schimba multe la CFR.Va fi un meci greu, dar ei sunt campioni si va fi greu, dar interesant. E un nou antrenor la ei, a adus lucruri noi, a intarit unele parti ale jocului, dar totul e de mentalitate la ei. Cand esti campion de 4 ori la rand, ai alta mantalinate, acesta e punctul lor forte. Dar o sa fie un meci diferit maine. Si noi suntem intr-un moment bun", a afirmat Ouzounidis.Tehnicianul spera ca echipa craioveana sa poata castiga in 90 de minute. "Pentru mine important e ca jucatorii s-au antrenat foare bine si chiar cred ca putem juca foarte bine. De la inceput stiu ca noi nu suntem acum la 100%, e normal pt aceasta perioada. Vom avea in curand toti jucatorii la potential maxim. Eu sunt multumit cu jucatorii pe care ii am, dar e normal ca echipa poate fi mai buna, oricine isi mai doreste jucatori , dar eu sunt satifacut cu ei si incerc sa aii fac sa joac mai bine", a spus Ouzounidis, conform digisport.ro. Universitatea Craiova va intalni CFR Cluj, sambata, de la ora 20.00, in Supercupa Romaniei, pe Arena Nationala.