Clubul FC Hermannstadt are un nou antrenor dupa plecarea lui Miriuta

"Noul antrenor principal al echipei noastre este Ruben Albes, un tanar tehnician spaniol, care in trecut a mai antrenat echipe ca Eldense, Novelda, Real Valladolid B, Celta Vigo B, si UCAM Murcia in Spania.Vorbeste fluent limba engleza, franceza, portugheza si ne-a promis astazi ca va invata sa dialogheze in limba romana intr-o luna de zile.Ruben este fan al celebrului Marcelo Bielsa, dar spune ca are propriul stil de a creste potentialul jucatorilor in echipa pe care o antreneaza", se arata pe pagina de Facebook a gruparii din Sibiu.Ruben Albes ii va avea in staff pe conationalii sai Ivan Cabezudo, 32 de ani, antrenor secund alaturi de care a lucrat si la Valladolid, si pe Toni Madrigal, preparator fizic, care a activat in aceeasi postura la CF Ontinyent, Novelda, Eldense, Real Valladolid si RC Celta.