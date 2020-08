Clubul italian Parma renunta la antrenorul Roberto d'Aversa

"In ultimele saptamani, coeziunea, armonia si entuziasmul reciproc ce au permis succesele din ultimii patru ani au fost mai putin perceptibile", a scris clubul intr-un comunicat. Parma a incheiat pe locul 11 ultima editie din Serie A, cu trei locuri mai sus decat in sezonul precedent.Potrivit presei italiene, Roberto d'Aversa va fi inlocuit de Fabio Liverani, fostul tehnician al lui Lecce, echipa recent retrogradata in esalonul secund.