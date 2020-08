Clubul Sahtior Donetk a renuntat la dezvelirea unei statui a lui Lucescu, dupa ce antrenorul roman a preluat rivala Dinamo Kiev

Monumentul, terminat de mai mult timp, il infatiseaza pe Lucescu stand pe o banca si trebuia dezvelit langa Donbas Arena din Donetk, in ziua in care tehnicianul a implinit 75 de ani.Dar Mircea Lucescu a semnat chiar cu cateva zile inainte contractul cu Dinamo Kiev, iar conducerea lui Sahtior a amanat dezvelirea statuii.Clubul Sahtior a confirmat informatia, precizand ca monumentul, acoperit acum cu o prelata, este la baza de antrenament a echipei si va fi instalat cand formatia va putea reveni la Donetk. Mircea Lucescu a primit o replica in miniatura a statuii.Fost 12 ani antrenor al rivalei Sahtior Donetk, Mircea Lucescu a semnat, la 23 iulie, un contract pe doua sezoane cu Dinamo Kiev. El a implinit 75 de ani la 29 iulie.Sahtior a fost nevoita sa paraseasca orasul Donetk, in 2014, din cauza conflictului ruso-ucrainean din zona. Echipa a evoluat la Lvov si la Harkov de atunci. Dar, din cauza pandemiei de coronavirus, Sahtior Donetk a jucat finalul ultimului sezon la Kiev, unde clubul si-a mutat sediul.