Craiova vrea titlul, dupa 29 de ani. Bergodi: "Meciul cu Astra nu va fi decisiv"

''Avem un meci foarte, foarte important maine seara. Nu va fi decisiv, pentru ca decisiv va fi meciul cu CFR, de luni'', a spus Bergodi.''Baietii sunt bine. Din pacate, ne-am oprit cu antrenamentele doua-trei zile, dar eu cred ca a fost si bine, pentru ca am jucat mult in aceasta perioada, cu multa informatie, multe probleme, si cred ca o pauza de doua-trei zile a fost buna pentru ei'', a mai spus italianul cu referire la pauza impusa de cazurile pozitive de coronavirus din staff-ul echipei craiovene.''Cand am reinceput antrenamentele s-au pregatit foarte bine, jucatorii sunt concentrati, motivati, stiu ca incercam sa mentinem viu visul de a ajunge campioni, dar in acest moment trebuie sa nu ne gandim decat la meciul cu Astra, un meci foarte dificil, impotriva unei echipe foarte bune'', a concluzionat Bergodi.Meciul dintre Astra Giurgiu si Universitatea Craiova va avea loc miercuri, pe stadionul ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu, in etapa a 9-a, penultima, a fazei play-off a Ligii I, de la ora 21:30.