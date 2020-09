Croitoru de la Botosani il asteapta pe Mourinho: "Suntem in fata unui moment istoric"

"Suntem in fata unui moment istoric pentru echipa noastra si jucatorii se vor ridica la acest nivel. Ne dorim ca la ora jocului sa fim in cea mai buna forma, in primul rand mental, ca fizic nu avem niciun fel de problema.Nu as vrea sa repetam ceea ce s-a intamplat la Dinamo si sunt ferm convins ca daca nu facem acest lucru avem sanse mari sa ne calificam. Nu ne dezavantajeaza statutul de favoriti, numai ca trebuie sa fim realisti, suntem favoriti numai din simplu fapt ca noi suntem din Romania, iar ei din Macedonia.Daca punem in balanta ceea ce au realizat ei in ultimii ani din punct de vedere al performantelor, campioni in ultimii trei ani sau patru ani, din 2013 nu au cazut de pe podium, in ultimii ani sunt o prezenta constata in cupele europene, noi nu putem sa ne laudam cu astfel de performante.Suntem favoriti pe hartie si consider ca Botosaniul este o echipa buna in momentul acesta. Ei sunt o echipa tipica din spatiul ex-iugoslav, puternici, au acea ambitie, atitudine fata de fiecare meci, pe care noi nu prea o avem si atunci e dificil pentru ca joaca pana la ultima minge, pana la ultimul metru din teren, pentru fiecare minge si atunci trebuie sa ne ridicam la nivelul lor, pentru ca eu consider ca echipa mai buna este Botosaniul.Trebuie sa ne ridicam la nivelul lor de daruire. Totul pentru calificare. E greu sa ai o strategie, atat timp cat se joaca un singur meci, trebuie sa iei in calcul absolut orice, se joaca cu calificarea pe masa, e greu sa spun ca ma duc sa atac, pentru ca e un singur meci si atunci trebuie sa-mi fac calculele pentru calificare. Daca aveam doua meciuri , puteam sa spun ca mergem sa castigam acasa, dupa care pregateam startegia in doua meciuri. Dar asa, te poti califica si in minutul 120, la penaltiuri si atunci trebuie sa iau in calcul orice.Bineinteles ca exersam si penaltiurile, e meci de calificare si se poate intampla orice. Probabil sunt si la mine (n.r. - jucatori care sa nu doresca sa execute). Conteaza foarte mult nivelul lor de oboseala dupa 120 de minute, psihicul. Nu cred ca s-au intamplat astfel de lucruri numai la CFR, sunt jucatori care nu isi asuma sa bata penaltiuri si nu trebuie sa-i judecam", a declarat Croitoru.Partida FC Botosani - Shkendija este programata, joi, de la ora 18.45.