Dan Petrescu, nemultumit de cum a fost programata echipa FC Botosani in Liga I

"Am fost sigur ca se va juca, m-am gandit ca nu vor fi cazuri noi si vom juca. Le-am spus-o la toti, am pregatit meciul ca si cum s-ar fi jucat. Botosaniul a terminat campionatul pe locul 3, cred ca lumea a uitat acest lucru, inaintea Viitorului, FCSB -ului, Astrei, echipei Gaz Metan , dupa noi si Craiova.Deci au facut un sezon extraordinar si in opinia mea pot bate pe oricine, oricand si cred ca au si tel si scop sa ajunga cat mai sus, de ce nu sa castige campionatul. Daca vor castiga din opt meciuri vreo sase au si ei sansa lor. Au un lot foarte bun si un antrenor foarte bun, care de cand a venit a facut lucruri extraordinare.Cine joaca impotriva campioanei Romaniei vrea mereu sa castige, eu sunt convins ca va fi foarte greu, poate cel mai greu meci, mai greu decat cu FCSB. Ma deranjeaza ca e primul lor meci tocmai cu noi si dupa aia la trei zile au o deplasare incredibil de lunga, nu inteleg cum a fost facuta programarea, si merg la Craiova.In primul meci vor fi sigur foarte bine, in al doilea am dubii pentru ca vor pierde foarte multe energii, fiind primul meci oficial si vor si calatori foarte mult, cu autocarul cred eu, la Craiova.As fi preferat sa jucam noi al doilea meci cu ei, nu primul. Sa vedem ce vor face jucatorii mei pe teren. In aceasta saptamana nu au fost asa lucrurile cum vreau eu, dar cred eu ca aceasta pauza de trei luni a facut echipa sa nu mai fie cum trebuie si e de inteles, pentru ca avem si noi o echipa cu o varsta si nu e usor sa intri in forma pe care mi-o doresc eu. Inca nu suntem la forma la care ar trebui sa fim. Nu am probleme grave de lot.Golofca o sa stea o perioada mai lunga, Sylla la fel, Pereira care s-a accidentat si el. Plus sa vedem astazi, a fost o accidentare la antrenament, astept sa vad un jucator daca va putea veni sau nu la Botosani. (n.r. - despre cupele europene). Va fi foarte greu, dar daca am avea la tragerea la sorti toate meciurile acasa, ar fi o sansa.Dar la ghinionul nostru de anul trecut, mi-e si frica sa ma gandesc cine merge la tragere pentru ca sigur vine cu cea mai buna echipa si in deplasare meciul. Si daca vine asa, nu ne calificam daca avem un singur meci cu o echipa mai buna ca noi, in deplasare, e greu.Dar cu orice alta echipa buna sau nebuna, daca vine la Cluj va fi un meci in care avem sansele noastre, pentru ca am demonstrat-o si in sezonul trecut", a declarat, vineri, Petrescu, intr-o conferinta de presa.FC Botosani va juca sambata, 20 iunie, de la ora 20.00, partida cu CFR Cluj de pe propriul teren, contand pentru etapa a IV-a play-off-ului Ligii I.Din cauza unui test pozitiv pentru noul coronavirus, FC Botosani nu a putut sa joace meciul cu CS Univeristatea Craiova, la 12 iunie. Partida din etapa a III-a a play-off-ului a fost reprogramata pentru 23 iunie.