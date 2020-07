Dan Petrescu va pleca de la CFR Cluj, daca nu castiga titlul. Ricardo Sa Pinto, prima varianta de antrenor pentru clujeni

In cazul in care nu va lua titlul cu echipa ardeleana, antrenorul va fi demis de sefii campioanei.Ricardo Sa Pinto este prima varianta pentru inlocuirea lui Petrescu, conform cotidianului din Portugalia, Abola.Sa Pinto a mai antrenat la Sporting Lisabona, Steaua Rosie, OFC Creta, Atromitos. Belenenses, Al Fateh, Standard Liege si Legia.Portughezul a castigat un singur trofeu, in cariera sa de antrenor: Cupa Belgiei, cucerita cu Standard in 2018.