Dusan Uhrin, noul antrenor al echipei de fotbal Gaz Metan Medias

Intrebat la Digi Sport daca Dusan Uhrin vine la Medias, Marginean a raspuns: "Eu am convingerea ca da. In mod normal toata lumea isi ia niste precautii suplimentare, respectiv mi se pare normal sa aiba doua teste ca sa poata sa intre in contact cu echipa. Am reziliat pe cale amiabila cu staff-ul lui Edi, astazi au semnat actele. Echipa are staff tehnic, are un program pe care domnul Uhrin il va comunica pentru saptamana ce urmeaza, sa pregatim meciul de la Astra (n.r. - de luni)."Ultima oara, Uhrin a antrenat formatia Dinamo , din luna august a anului trecut pana la 9 martie.Dusan Uhrin Jr. a mai pregatit in Romania echipele Poli Timisoara , in doua randuri (2007-2008, 2010-2011), si CFR Cluj (2009).Noul tehnician al mediesenilor si-a inceput cariera de antrenor principal in campionatul Cehiei la Bohemians Praga si a mai antrenat echipele Mlada Boleslav (trei mandate), AEL Limassol, Dinamo Tbilisi, Viktoria Plzen, Dinamo Minsk si Slavia Praga.