Emil Sandoi este noul antrenor de la Chindia

Ziare.

com

"Clubul Chindia Targoviste anunta ca a ajuns la un acord cu tehnicianul Emil Sandoi. Noul antrenor al echipei noastre va debuta oficial maine, 1 iulie, la jocul din deplasare cu FC Voluntari.Emil Sandoi va fi secondat de Valentin Nastase. Le dorim mult succes si rezultate cat mai bune la Chindia Targoviste!", se arata intr-un comunicat difuzat pe pagina de Facebook a echipei Chindia Targoviste.In varsta de 55 de ani, Emil Sandoi a mai antrenat echipe precum Universitatea Craiova , Pandurii Targu Jiu, FC Vaslui , Concordia Chiajna si FC Arges, ocupand si functia de selectioner a nationalei de tineret a Romaniei.Clubul de fotbal Chindia Targoviste a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, incheierea relatiilor contractuale cu antrenorul principal Viorel Moldovan, a carui intelegere expira la 30 iunie si nu a mai fost prelungita.Sambata, Chindia Targoviste a fost invinsa pe teren propriu cu scorul de 2-0 de CSM Poli Iasi si a coborat pe locul 7 al clasamentului play-out-ului, pozitie retrogradabila in esalonul secund. De la reluarea Ligii I, formatia condusa de Moldovan mai inregistrase o infrangere, 0-1 cu Academica Clinceni, si o victorie, 2-1 cu FC Viitorul Fostul international Viorel Moldovan, acum in varsta de 47 de ani, se afla la conducerea tehnica a echipei Chindia Targoviste din 27 iunie 2018, el reusind in vara anului trecut promovarea in Liga I.