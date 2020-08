Eusebio Di Francesco, in locul lui Walter Zenga, la conducerea tehnica a echipei Cagliari

Di Franesco a semnat un contract valabil doua sezoane. Tehnicianul in varsta de 50 de ani a mai antrenat echipe ca Pescara, Lecce, Sassuolo, AS Roma si, ultima data, Sampdoria , formatie de la care a fost demis in octombrie 2019.Walter Zenga a preluat, la 3 martie, echipa Cagliari. Zenga, 59 de ani, l-a inlocuit atunci pe Rolando Maran.In editia recent incheiata a Serie A, Cagliari, cu Zenga pe banca, a inregistrat trei victorii, dintre care una cu campioana Juventus, sase infrangeri si patru remize.Cagliari a terminat sezonul pe locul 13, cu 45 de puncte.