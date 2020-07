EXCLUSIV Mircea Lucescu, negocieri cu Dinamo Kiev si Dinamo Zagreb. Surkis si fratii Mamic l-au sunat pe antrenorul roman

Ultimele doua echipe care insista pentru Lucescu sunt Dinamo Kiev si Dinamo Zagreb.Patronul ucrainienilor, Igor Surkis, l-a sunat personal pe roman si i-a spus ca il vrea pe banca tehnica a lui Dinamo Kiev. Aproape 3 milioane de euro ar castiga Lucescu in Ucraina.Chiar daca este dorit cu insistenta de Surkis la Dinamo Kiev, Lucescu nu ar vrea sa-l supere pe patronul lui Sahtior Donetk , Rinat Ahmetov, conform unor surse Ziare.com.In cazul in care se va decide, totusi, sa mearga la Kiev, romanul il va suna pe Ahmetov sa-i ceara acceptul. Mircea Lucescu tine foarte mult la prietenia pe care o are cu patronul lui Sahtior.Dinamo Kiev nu este singura echipa care se bate pentru semnatura antrenorului roman, un alt Dinamo, dar de la Zagreb, il vrea neaparat pe tehnician in Croatia.Fratii Mamic, cei care controleaza clubul Dinamo Zagreb, l-au sunat pe Lucescu insistent si i-au spus de oferta lor, conform unor surse Ziare.com. Tehnicianul roman le-a spus ca este interesat de oferta lor, dar deocamdata nu le-a dat nici un raspuns clar.