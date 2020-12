LIVE FC Arges - Dinamo 0 - 1. Camara inscrie de la mijlocul terenului

Fara bani in buzunar, "cainii rosii" lupta pentru a urca in clasament si a scapa de zona retrogradarii.Desfasurarea meciului:ECHIPELE FC Arges: G. Micle - Tofan, Leca, Maric, N. Musat - Prepelita - Meza Colli, A. Serban - R. Grecu, Malele, BlejdeaRezerve: Greab - Nastasie, Honciu, Serbanica, Deslandes, Mediop, S. Draghici, C. Barbu, M. PanaitAntrenor: Augustin EduardDinamo: Mejias - Sorescu, Bejan, R. Grigore, A. Radu - Rauta, P. Anton - Camara, Magureanu, Fabbrini - NemecRezerve: Rene - V. Achim, Aleix Garcia, G. Cretu, I. Serban, V. Borcea, A. Bani, MagayeAntrenor: Ionel GaneMinutul 1: a inceput meciulMinutul 5 - Malele suteaza puternic, dar mingea se duce in baraMinutul 7 - Camara inscrie de la mijlocul terenului