Fost la Barcelona, tehnicianul Juan Carlos Unzue a anuntat ca sufera de scleroza laterala amiotrofica

"Vreau doar sa va spun ca am scleroza laterala amiotrofica. Mi-a afectat extremitatile, bratele, mainile si picioarele. Este o boala pentru care nu exista vindecare si nici tratament, cu exceptia unor pastille care la majoritatea pacientilor ajuta la incetinirea progresului bolii", a spus Unzue intr-o conferinta de presa."Am doua motive pentru care spun asta acum si astfel. Majoritatea prietenilor si cunoscutilor carora un le-am putut marturisi starea mea de sanatate din cauza situatiei actuale pot afla de la radio sau televizor si pot fi mai linistiti.Ii asigur pe toti cei care ma cunosc ca sunt bine, sunt puternic psihic si ma simt privilegiat de cee ace mi-a oferit viata pana acum. Al doilea motiv este sa va spun ca obiectivul meu nu mai este sa antrenez orice echipa.Voi semna pentru o echipa modesta, dar cu multa daruire, cea a pacientilor cu scleroza lateral amiotrofica. Suntem aproximativ 4.000 in aceasta tara si din nefericire piata de transferuri este foarte activa", a adaugat tehnicianul.El a precizat ca este dispus sa participe la orice studiu legat de boala sa. "Exista vreo doua. Sunt dispus sa fac parte din oricare".Juan Carlos Unzue, in varsta de 53 de ani, a antrenat ultima data echipa Girona, anul trecut. El a fost antrenor second la FC Barcelona in perioada 2014-2017.