Ce a zis antrenorul Germaniei dupa infrangerea istorica in fata Macedoniei de Nord

"Dezamagirea este enorma. Obiectivul nostru era de a lua noua puncte in trei jocuri, pe care le-am scapat cand le-am avut in mana. Nu putem da vina decat pe noi insine. Este dificil sa facem o analiza la cald, dar am fost obositi, ne-a lipsit prospetimea. Am fost lenti in atac, dar chiar si atunci cand am fost rapizi nu am gasit mijloacele de a pune probleme probleme adversarului nostru", a declarat Low, potrivit AFP.Macedonia de Nord a invins, miercuri, in deplasare, Germania, intr-un meci din etapa a III-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, din care face parte si Romania. Intr-o alta partida, Islanda a obtinut primele puncte dupa 4-1 in Liechtenstein.Nemtii nu au mai pierdut un meci in preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2001.Rezultatele de miercuri din Grupa J sunt urmatoarele:Armenia - Romania, scor 3-2 (0-0);Au marcat: Spertian '56, Haroian '86, Barseghian '89 (p) / Cicaldau '62, '72.Germania - Macedonia de Nord, scor 1-2 (0-1);Au marcat: Gundogan '63 (p) / Pandev '45+2, Elmas '85.Liechtenstein - Islanda, scor 1-4 (0-2).Au marcat: Frick '79 / Sevarsson '12, Bjarnason '45+1, Palsson '77, Sigurjonsson '90+3 (p).Clasament: 1. Armenia - 9 puncte, 2. Macedonia de Nord - 6 puncte, 3. Germania - 6 puncte, 4. Romania - 3 puncte, 5. Islanda - 3 puncte, 6. Liechtenstein - niciun punct.Urmatoarele meciuri vor avea loc la 2 septembrie, dupa urmatorul program:Liechtenstein - Germania;Macedonia de Nord - Armenia;Islanda - Romania.