Reactii dupa CFR Cluj - UTA 0 - 1. Dan Petrescu: Am pierdut din cauza ghinionului. E ingrijorator, alarmant

Chiar daca va evolua joi, cu Roma, antrenorului clujenilor nu-si face planuri pentru Europa League, primordial ramane campionatul."Echipa a jucat bine, in opinia mea.Am avut multe ocazii, am avut si bara. Am pierdut din cauza ghinionului.Cred ca mai jucam trei zile si mingea nu intra in poarta. Noi nu am fost inspirati in fata portii. Asta e o perioada grea.Nu am avut capacitatea sa opresc aceasta alunecare a noastra.E ingrijorator, alarmant, probleme sunt.Nu exista niciun plan la CFR Cluj . Antrenorul raspunde de rezultate. Avem prioritate campionatul. Solutiile sunt foarte putine in Europa, sansele nu stiu care sunt.E groaznic sa ai 8 meciuri intr-un timp asa de scurt.Merita felicitati cei de la UTA pentru victorie", a spus Dan Petrescu la Digisport.CFR Cluj este la a doua infrangere consecutiva pe teren propriu. Campioana de la Cluj este pe locul 3 in Liga 1 , la patru punctele in spatele liderului Universitatea Craiova