Hagi, despre partida cu Sepsi: "Ambele echipe sunt in forma, va iesi un meci foarte bun"

Ziare.

com

Hagi a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca Viitorul trebuie sa se ridice la nivelul lui Sepsi in aceasta partida."Ambele echipe sunt in forma, joaca un fotbal foarte bun, un fotbal ofensiv si cu siguranta va iesi un meci foarte bun.Leo Grozavu ne cunoaste foarte bine si noi il cunoastem foarte bine, e un meci intre doua echipe bune din prima liga, care vor sa practice un fotbal ofensiv si cred eu va iesi un meci foarte bun.Fiecare meci are istoria lui, important este spiritul in care se joaca si cred ca filosofia ambilor antrenori si a echipelor o sa arate doua echipe care o sa caute victoria, care o sa atace, doua echipe care trebuie sa faca si jocul fara minge foarte bun, sa stea bine in teren.Cu siguranta intalnim o echipa foarte buna si trebuie sa ne ridicam la nivelul lor", a afirmat Hagi.Intrebat daca pentru jucatorii sai constituie o motivatie in plus deoarece nu a castigat niciodata la Sfantu Gheorghe, Gheorghe Hagi a raspuns: "E o statisitica. Toate meciurile acolo sunt dificile. Sepsi joaca foarte bine acasa, vrem sa facem meciul nostru si sa incercam sa castigam".Meciul dintre Sepsi Sfantu Gheorghe si Viitorul va avea loc sambata, de la ora 20.00.