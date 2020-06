Hagi: meciul de luni impotriva formatiei FC Hermannstadt va fi dificil

Ziare.

Hagi a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul Viitorului in acest meci este victoria."E un meci acasa contra unei echipe foarte experimentate, cu jucatori care au experienta, un meci foarte greu, asa cum am spus din prima zi, obiectivul nostru este ca la fiecare meci sa ne luptam pentru cele trei puncte si ne dorim victoria si speram sa o obtinem. Cu siguranta va fi greu chiar daca au schimbat in ultima saptamana antrenorul, dar eu zic ca la experienta pe care o au jucatorii, va fi totusi un meci greu. Sunt trei puncte importante", a afirmat Hagi.El a precizat ca este important ca jucatorii sai sa isi faca jocul."Important e sa ne concentram la jocul nostru, sa facem jocul nostru si sa ii desfacem bine, sa avem posesie foarte buna si sa fim penetranti in ultimii 30 de metri si sa marcam goluri ", a afirmat antrenorul Viitorului.Meciul dintre Viitorul Constanta si FC Hermannstadt va avea loc luni, de la ora 20.00, pe stadionul de la Ovidiu, precizeaza News.ro.